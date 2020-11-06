حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة صديقه النجم أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر "حسني" صورة تجمعه بـ "فهمي" وزوجته الفنانة هنا الزاهد، وعلق عليها قائلًا : " كل سنة وانت طيب يا عاقل يا متزن ويارب تبقي سنة حلوة عليك انت وهنا". وانت طيب يا عاقل يا متزن ويارب تبقي سنة حلوة عليك انت وهنا". Advertisements يذكر أن اخر أعمال كل من النجوم أكرم حسني وأحمد فهمي مسلسل "رجالة البيت" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وشاركهم البطولة كلاً من بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول. وشاركهم البطولة كلاً من بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول. وتدور أحداث المسلسل حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. اكرم حسني لـ أحمد فهمي: كل سنة وانت طيب ياعاقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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