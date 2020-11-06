بـ "الفشار".. محمد هنيدي يداعب عمرو سلامة أثناء مشاهدته ما وراء الطبيعة

حرص النجم محمد هنيدي، على مداعبة المخرج عمرو سلامة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر هنيدي عبر خاصية "ستورى" على حسابه، صورة يتضح خلالها أنه يشاهد مسلسل "ماوراء الطبيعة"، وعلق عليها قائلًا : "سوري على الفشار".

وكان المخرج عمرو سلامة، شارك جمهوره مجموعة من النصائح لمن سيشاهد "ما وراء الطبيعة"، من بينها ألا ينشغل المشاهد بالطعام أو الشراب للتركيز على أحداث المسلسل.

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ويذكر ان يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر

من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

كما انه من المقرر ان يكون العمل أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.