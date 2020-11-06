موعد وتفاصيل حفل مصطفى حجاج في بورسعيد

يستعد المطرب مصطفى حجاج لإحياء حفل غنائي ضخم فى مدينة بورسعيد، وذلك مساء الخميس المقبل. ومن المقرر أن يقدم "حجاج" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل Advertisements أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مشواره ويحبها ويتفاعل معها جمهوره. أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مشواره ويحبها ويتفاعل معها جمهوره. يذكر أن المطرب مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية "أبويا قالى زمان" على شكل ديو يجمعه مع المطرب رضا البحراوي، كلمات أحمد سامي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد، الهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهاني محروس.‏ "أبويا قالى زمان" على شكل ديو يجمعه مع المطرب رضا البحراوي، كلمات أحمد سامي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد، الهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهاني محروس.‏

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