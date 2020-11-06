حرصت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة زوجها النجم أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشرت هنا صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليه قائلة : "عيد ميلاد سعيد لأفضلصديق لدي"، بينما رد عليها فهمي قائلًا : "مراتي وضهري وسندي ربنا يخليكي ليا وأفضل فخور بيكي".
ويذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، تدور الأحداثفي إطار كوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.
الجدير بالذكر أن فيلم الغسالة بطولة محمود حميدة، هنا الزاهد، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على رسالة هنا الزاهد لزوجها أحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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