تراند اليوم : إلحق يافهمي .. التوب إتزحلق من هنا الزاهد – إتفرج

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و ظهرت هنا الزاهد بأطلالة جذابة مرتيدية توب اسود هاف ستومك و بنطال مقطع

واحتفل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زفافهما، 11 سبتمبر 2019، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل “رجالة البيت”، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

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وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يلق إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.