تراند اليوم : شاهد – فيديو جديد للفنانة دانا جبر بعد فضيحة صورها الجنسية المسربة

عادت النجمة السورية دانا جبر من جديد لاثارة الجدل لتتصدر اهتمام النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد أن قامت بنشر صور خاصة بها بإطلالة هندية.

وكانت هذه الإطلالة من مسلسل “سنة أولى زواج” الذي تم عرضه في عام 2018 في حلقة حملت عنوان “شو أكتر شي بیلفت قصي بالتلفزيون الھندي؟”. وكان المسلسل في ذلك الوقت یتناول المفارقات الاجتماعية. وطرح المشكلات التي تحدث بین الزوجین في أول حیاتھما الزوجية في إطار كوميدي بعید عن المبالغة.

كما واقتطع النشطاء المشھد الذي جسدت فيه الفنانة دانا جبر بأنھا ھندیة وذلك للفت انتباه زوجھا “یزن السید” في المسلسل. نتيجة حبه للمسلسلات الھندیة.

وارتدت الفنانة (جبر) الزي التقليدي الهندي وقامت بفعل حركات ورقصات على طریقة الفنانات ھناك. لكن زوجھا صدم من فعلها ولم يعجبه تصرفھا.

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في سياق آخر أثارت دانا جبر موجة واسعة من الجدل مجدداً بين النشطاء على مواقع التواصل بأحدث صورة نشرتها من خلال موقع “انستجرام”، مرفقةً إياها بآية قرآنية، بالرغم من ظهورها الجريء بها.

كما وظهرت الفنانة بالصورة التي رصدتها “تركيا الان”، بفستان اخضر عاري الصدر، وكتبت عليها: ” ولا تيأسوا من روح