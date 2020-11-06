تراند اليوم : شاهد – ياسمين صبري هتفرجك علي عربيتها الجديدة

لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنظار بإطلالتها في أحدث صورة لها نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت “ياسمين صبري” في الصورة بأزياء سوداء مع سلسلة بسيطة وقيراط مزين بفصوص لامعة، وهي تجلس داخل سيارتها الجديدة رولز رويس، واكتفت بالتعليق على الصورة بايموجي “قلب أسود”.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: “ملكة جمال في كل أحوالك”، و”يابنتي كفايا استعراض لحياتك وعربيتك ومجوهراتك واليخت.. هتتحسدي كده”، و”أجمل واحدة طلت بالأسود”.

وفي 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبري ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الماضي. رولز رويس “dawn” هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك ايضا سيارة “رولز رويس “cullinan”.

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وكانت الاطلالات الاخيرة لياسمين صبري قد امتازت بظهورها بين اليخت والطائرة الخاصة ثم سيارتها الرولز رويس.