صور.. أحمد سعد في حفل أوبرا دمنهور بأغاني قديمة و"بصرة"

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا أمس الخميس، داخل دار أوبرا دمنهور ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية.

أحمد سعد يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

وحرص أحمد سعد في حفله أن يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، إضافة إلى عدد من الأغاني القديمة لمطربين قدامى، وتفاعل الجمهور مع سعد عند غنائه أحدث أغنياته "بصرة"، وطالبه أن يعيد غنائها مرة أخرى.

أحمد سعد يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

وتستقبل دار أوبرا دمنهور اليوم الجمعة الفنان محمد الحلو، الذي من المقرر أن يحيي حفل فني هناك اليوم، ويشاركه فيه عازف الكمان جهاد عقل، والمطربين نهاد فتحي وأشرف وليد.

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أحمد سعد يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية بدأت فعالياته بدار أوبرا دمنهور بحفل كلثوميات، وتختتم فاعلياته هناك بحفل فنى يوم الثلاثاء المقبل تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، بمشاركة نخبة من نجوم الأوبرا المصرية.

أحمد سعد يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

أحمد سعد يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور