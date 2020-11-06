رولا سعد تتعرض للسخرية بسبب عمليات التجميل

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تعرضت الفنانة رولا سعد الى حملة من السخرية والتنمى على شكلها بعد أن نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام، تظهر تغيرا في شكل الوجه بعد عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخرا.
وعلق الجمهور على ملامح الوجه الذي بدا مختلفا عن طبيعته، ما دفع البعض الى تشبيهها بالدمية المخيفة "تشاكي"، وكان هناك تعليقات مختلفة منها: "الراس مو راكب ع جسم فوتوشوب".."يا لطيف شكلها مرعب ليش هيك يا لطيف".."ارحمي نفسك من عمليات التجميل ارجوكي".
يذكر أن رولا عرفها الجمهور من خلال أغانيها التي حققت إنتشار كبير في بدايتها الفنية خصوصاً الدويتو الذي جمعها بـ الشحرورة صباح "يانا يانا" والذي حقق أكثر من 59 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، كما أن مشاركة الممثل التركي "كيفانش" المعروف بـ إسم "مهند" كموديل في فيديو كليب "ناويهالو" كان له آثر كبير في مسيرتها الفنية.
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