ديزنى تؤجل عرض فيلم "جريمة على ضفاف النيل"

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أرخت جائحة كورونا بظلالها على مختلف القطاعات الانتاجية في العالم بما فيها صناعة السينما، وفي الاطار أعلنت شركة "والت ديزني" حذف فيلم الإثارة "Death on the Nile "جريمة على ضفاف النيل"، من قائمة أفلام العطلات. وبقرارها هذا سيبدو من الصعب إنعاش صناعة الأفلام هذا العام. وأشارت الشركة الى أن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجليس مغلقة.

فيلم Death on the Nile وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جال جادوت، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أميركي ثري كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.