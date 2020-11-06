شكرا لقرائتكم خبر عن الحلفاوى يشيد بأحمد أمين.. وبطل ما وراء الطبيعة: وصلتنى تحية القبطان شخصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، بأحمد أمين، وبدوره فى مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وكذلك بالأراء التى تلقاها بطل المسلسل بعد عرضه مؤخرا، حيث قال الحلفاوى عبر تويتر، "يا أحمد.. أنا لا كنت من قراء السلسلة ولا شفت العمل لسه.. لكن من التعليقات واضح إنك نجحت فى تحقيق أصعب ما يواجه الممثل.. أن يصل إلى التطابق مع خيال قارئ العمل.. وهو أمر لو تعلمون عظيم. ألف مبروك"، ليرد أمين، "أشكرك يا قبطان.. والله أجمل رسالة ممكن توصلني هي من فنان بأهمية حضرتك.. ومنتظر رأيك الصريح بعد ما تتفرج.. هايفرحنى أوى".



نبيل الحلفاوى على تويتر

وأعاد أمين نشر التغريدة عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها قائلا، " وصلتني تحية من القبطان شخصيا"، وقد تلقى أمين اشادات من فنانين مثل هند صبرى، والتي قالت "أشكر كل اللى دلونى على حساب المبدع أحمد أمين لأنى ما كنتش لاقيه حسابه.. يا أحمد انت رفعت بلحم و دم و روح"

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ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.