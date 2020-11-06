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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف عن تيزر كليب جديد لطرحه يوم 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة أنغام عن "تيزر" جديد لكليبها القادم، والذى ستطرحه يوم 11 نوفمبر المقبل، حيث نشرت مقطع صغير من الأغنية وهي تجلس أمام مرآة، دون كلمة واحدة، حيث ينتظر متابعوها الكليب، بحسب التعليقات على حسابها على تويتر.
أنغام على تويتر
أنغام كانت قد ظهرت فى صورة جديدة لها خلال إحدى السهرات بصحبة محمد الشرنوبى وزوجته بأحد المطاعم الأسيوية، حيث تألقت أنغام بفستان أسود، ونشر ال دى جى رامى رؤوف، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة له معها قائلا "أنغام.. الملكة واحدة بس.. الطرب الأصيل زمن الفن الجميل حلاوة الصوت والأداء والروح.. نجمة النجوم.. الأصل".
وبعد نجاح حفل النجمة أنغام الذى أقامته فى مركز المنارة بمنطقة التجمع نشرت صورة باللوك الذى ظهرت به خلال الحفل ونال إعجاب الجميع على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت قائلة: "أنغام حفل المنارة" كما علقت أيضًا عن أسماء فريق عمل الفستان واللوك الجديد الذى ظهرت به وجاءت التعليقات كالتالى: قمر، كنتٍ مبدعة، فستانك حلو أوى وزى جمال صوتك، الجمال كله وغيرها .
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