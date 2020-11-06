شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دور العرض السينمائي فى ليتوانيا من جديد لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الحكومة الليتوانية قيود غلق جديدة علي دور العرض السينمائي التي أعيد فتحها يوم 5 يونيو الماضي، حيث قررت الحكومة غلق دور العرض لمدة 3 أسابيع بدأ من غدا 7 نوفمبر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت ليتوانيا حتى الآن 18092 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 منذ تفشي الوباء، ويوجد في البلاد حاليًا 12765 حالة إصابة بفيروس كورونا نشطة و 5082 حالة تعافي ، مع وجود 35403 أشخاص في عزلة ذاتية.

وضعت الحكومة الليتوانية البلاد تحت الحجر الصحي على مستوى البلاد ، وفرضت قيودًا على الحياة العامة والشركات، وسيكون الإغلاق ساري من منتصف ليل 7 نوفمبر حتى 29 نوفمبر.

Advertisements

وقال وزير الصحة الليتواني أوريليوس فيريجا لمجلس الوزراء عند تقديم هذا الإجراء: "في ضوء الوضع الوبائي غير المواتي لفيروس كوفيد -19 ، نقترح فرض حجر صحي في جميع أنحاء أراضي ليتوانيا".

في الوقت الحالي ، يتم تطبيق الحجر الصحي المحلي في 21 من أصل 60 بلدية ، بما في ذلك المدن الرئيسية في فيلنيوس وكاوناس وكلايبيدا، وتشمل القواعد المعمول بها أقنعة الوجه الإلزامية في جميع الأماكن العامة.