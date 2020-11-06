شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يخالف قواعد "ما وراء الطبيعة" ويشاهد المسلسل بـ "الفشار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم محمد هنيدى، أسرة مسلسل "ما وراء الطبيعة" والمخرج عمرو سلامة، وذلك بعد طرح المسلسل أمس، على إحدى المنصات الرقمية، حيث نشر هنيدى "ستورى"، عبر حسابه على انستجرام، وأظهر أنه يشاهد المسلسل، وعلق:"سورى على الفشار"، حيث كان عمرو سلامة، قد كتب "بوست"، لمجموعة من النصائح لمن سيشاهد المسلسل، من بينها ألا ينشغل المشاهد بالطعام أو الشراب للتركيز على أحداث المسلسل.



هنيدى على انستجرام

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

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وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.