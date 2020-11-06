شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية حياة الجويلى تفوز بجائزة الجمهور بمهرجان طرابلس للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان طرابلس السينمائي المرئى للأفلام القصيرة أمس فوز المخرجة المصرية الشابة "حياة الجويلى" بجائزة الجمهور في التصويت الذى أجرى على الانترنت في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر، حيث حصل فيلمها المعنون "ربما المرة القادمة" على 842 صوت.

وأشارت حياة الجويلى، إلى أن فيلمها يتطرق إلى ازدواجية المعايير في منح التأشيرات لمواطنى الدول النامية حتى في حالة تقدمهم لزيارة فعاليات تقديراً لإبداعهم وتميزهم.

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وعبرت المخرجة المصرية الشابة، المتخرجة حديثاً من كلية دراسات السينما والإعلام بجامعة كولومبيا في نيويورك، عن أملها في تسخير المعرفة التي اكتسبتها من خلال برنامج الدراسة المتخصص في أثر السينما على الاقتصاد والاجتماع والإعلام والثقافة، لتشجيع التعاون بين السينمائيين العرب والأفارقة بشكل خاص، ومن الدول النامية بشكل أعم، لطرح مشروعات ثقافية مشتركة، خاصة في مجال الإنتاج الذى يحتاج إلى الفكر الجديد والدراسة الفنية المتعمقة للأسواق وبرامج الإنتاج المشترك وقنوات التوزيع، بما يتيح للمواهب المبدعة الشابة فرصة النفاذ إلى الأسواق العالمية.