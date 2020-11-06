شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى : ما وراء الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة هند صبرى، بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وذلك بعد طرحه أمس، على إحدى المنصات الرقمية، وهو العمل المأخوذ من سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة، حيث قالت هند عبر حسابها على تويتر، "ما وراء الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس.. شكرا عمرو سلامة على رفع سقف التوقعات.. برافو لكل صناع العمل".



هند صبرى

وكان المخرج عمرو سلامة، قد عمل مع هند صبرى في فيلم "أسماء"، والذى حقق نجاحا كبيرا، وقت عرضه في عام 2011.

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

Advertisements

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.