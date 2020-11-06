شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من كواليس "ما وراء الطبيعة".. عمرو سلامة: بعد 25 سنة بعيد صنع خيالى للشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج عمرو سلامة صورة له من كواليس مسلسل "ما وراء الطبيعة"، مؤكدا أنه كان من حوالي خمسة وعشرين عام كان يحلم بشخصيات الرواية، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"من حوالي خمسة وعشرين سنة كنت طفل نايم تحت البطانية بقرأ كتاب وخايف أشيل البطانية ألاقي شيراز في وشي، بعد خمسة وعشرين سنة بعيد صنع خيالي للشاشة، شكرا للظروف والقدر والحظ ولكل من آمن ودعم هذا المشروع وشكرا لهذه المهنة الساحرة".



عمرو سلامة

وكان رد المخرج عمرو سلامة، على حملة السخرية ومنتقدى ما كتبه عمرو قبل ساعات عبر حسابه على "فيس بوك"، والقواعد التي نصح المشاهدين بها قبل مشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث استعان سلامة بصورة من فيلم "عندليب الدقى"، والتي يقول فيها هنيدى، "يا شباب والله كبرتوا الموضوع".



كواليس المسلسل

Advertisements

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.