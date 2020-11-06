شكرا لقرائتكم خبر عن يعانى أعراض كورونا.. وفاء صادق: ابنى مش قادر يتحرك.. المضطر ينزل يلبس كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة وفاء صادق رسالة إلى الآباء والأمهات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ابنها لديه أعراض صعبة ولا يمكنه الحركة دون التأكد من إصابته بالفيروس، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"رجاء من كل الابهات والأمهات، امنعوا ولادكم من الخروج بجد، حتى الكبار".



وفاء صادق

وتابعت :"ابني رجع من الجامعة امبارح تعبان جداً. النهار ده عنده اعراض إسهال شديد وحرارة، صداع، مش قادر يتحرك من مكانه حرفياً. أرجوكم والمضطر ينزل الكمامة الكمامة الكمامة ضروري. ربنا يسترها على الجميع".

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وكانت حرصت الفنانة وفاء صادق على الاحتفال بمناسبة تخرج نجلها من الثانوية العامة وبداية مرحلة جديدة في حياته ممثلة في المرحلة الجامعية، حيث نشرت بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم صوراً لها مع ابنها نور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كما علقت علي الصور بكتابة : "الناجح يرفع ايده، خلصنا مدرسه وداخلين الجامعه ..عقبال ولادكم جميعا، .. نور داخل الجامعة".

وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى "فضة قلبها أبيض"، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.‏