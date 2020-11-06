شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تؤجل عرض فيلم Death on the Nile لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "والت ديزني" حذف فيلم الإثارة "Death on the Nile "جريمة على ضفاف النيل"، من قائمة أفلام العطلات، مما يهدد فرص انعاش الصناعة هذا العام، مشيرة إلى أن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، وأنه سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجليس مغلقة.

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فيلم Death on the Nile وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جال جادوت، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.