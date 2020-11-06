شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان تهنئ شقيقتها مى سليم بعيد ميلاها: كل سنة وانتى طيبة وسارقة هدومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة دانا حمدان، شقيقتها الفنانة مى سليم، بمناسبة عيد ميلادها، حيث داعبتها بصورة تجمعهما، نشرتها دانا على حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها تعليق طريف، قالت فيه، "كل سنة وانت طيبه وحبيبتي ومغلباني وسارقة هدومى.. يا أم لى لى بحبك .. كله يخش يقولها happy Birthday"



مى سليم ودانا حمدان

تحتفل اليوم الجمعة الفنانة مى سليم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 6 نوفمبر، عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها قلبي بيحلم وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم احلوت الأيام ثم ألبوم لينا كلام بعدين وقدمت كليب طال من إخراج رامي محمد، وبجانب الغناء دخلت عالم التمثيل .

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وبدأت مسيرتها الفنية عام 2010 ببطولة فيلم "الديلر" أمام الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي، وأول ظهور لها في الدراما كانت ضيف شرف في مسلسل "فيرتيجو" مع النجمة هند صبري كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو Sisters' soup

ومن أشهر أعمال مى سليم في السينما، "الديلر، زنقة ستات، محمد حسين، خير وبركة، المعدية"، أما المسلسلات: "بدون ذكر أسماء، جبل الحلال، كيد الحموات، مزاج الخير، ولى العهد، حوارى بوخارست، عوالم خفية، الأب الروحى، الرحلة".