شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلا غنائيا فى بورسعيد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى مصطفى حجاج لإحياء حفل غنائى فى مدينة بورسعيد، الخميس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائى، كما يستعد المنتج هانى محروس لطرح أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" وهى أحدث أغانى المطرب مصطفى حجاج خلال أيام بمشاركة مغني المهرجانات السادات سيتم طرح الأغنية على طريقة Lyrics video وعلى يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.

ويعد عزيز الشافعي صاحب نجاح كبير مع الثنائي هاني محروس ومصطفى حجاج بعد نجاح كبير لعدد من الأعمال سويا، أهمها خطوة ويا منعنع اللتان تخطت عدد مشاهداتهما 400 مليون مشاهدة حتى الآن، وآخرها "أبويا قالي زمان" بتوقيع حجاج ورضا البحراوي التي تخطت مشاهداتها 5 مليون مشاهدة حتى الان.

يذكر أن مصطفى حجاج طرح أغنية "أبويا قالى زمان" على شكل ديو يجمعه مع المطرب رضا البحراوى ، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏