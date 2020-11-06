فنانة عربية تتلقى هدية من ميسي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

أهدى نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، الفنانة اللبنانية يارا، "تي شيرت" وعليه توقيعه الخاص.

ونشرت يارا صورة الهدية التي تلقتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بالرغم إني محرومة من حضور مباريات برشلونة من الملعب بسبب كورونا، إلا أنه يمكنني القول إني اختتمت سنة 2020 بأحلى وأفخم هدية من الأسطورة ليونيل ميسي".

من المعروف أن يارا من أشهر النجمات العرب المشجعات لبرشلونة، وحرصت على حضور المباريات من حين إلى آخر من مدرجات ملعب الكامب نو، كما سبق أن حالفها الحظ بلقاء ميسي.