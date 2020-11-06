وفاء صادق تكشف عن مرور نجلها بأزمة صحية.. وهذا ما طلبته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة وفاء صادق، عن مرور نجلها بأزمة صحية، بعد عودته أمس من الجامعة، موجهة نداء لكل الآباء والأمهات بمنع أبناءهم من الخروج من المنزل، حتى الكبار.

وفاء كتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "رجاء من كل الابهات والأمهات.. امنعوا ولادكم من الخروج بجد ..حتى الكبار ابني رجع من الجامعة امبارح تعبان جدا".

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وتابعت "النهاردة عنده أعراض اسهال شديد، وحرارة وصداع، مش قادر يتحرك من مكانه حرفيا.. ارجوكم والمضطر ينزل الكمامة الكمامة الكمامة ضروري ..ربنا يسترها على الجميع ".

جدير بالذكر أن وفاء صادق شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.