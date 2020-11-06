بعد فوزه بدعم "منصة الجونة".. منتجة "خذوني إلى السينما": "أتمنى عرضه 2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة رشا جودت، إنها تتمنى الانتهاء من كل مراحل فيلمها "خذوني إلى السينما" للمخرج الباقر جعفر العام الجاري، ليكون جاهزا للعرض في 2021، وذلك بعد فوزهم بإقامة للمونتاج لمدة 10 أسابيع وجلسات توجيه مقدمة من دوكس بوكس، في منصة الجونة السينمائي بالدورة الرابعة التي انتهت فعالياتها الجمعة الماضية.

وأضافت رشا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحديد موعد طرح الفيلم متوقف على الحالة التي نعيشها بسبب كوفيد 19، حصلنا على دعم في الـediting، سيساعدنا كثيرا في الانتهاء منه وعمل final cut للفيلم، بعدها سنحاول الحصول على دعم للصوت والميكس".

ولفتت إلى أن "خذوني إلى السينما" قدم بالفعل للحصول على دعم من أكثر من جهة، وينتظر النتائج، وبعدها سيقررون إذا ما كانوا بحاجة للتقديم في أماكن أخرى أم لا.

وعن مراحل الإعداد للفيلم، قال المخرج "الفكرة جاءتني منذ 3 سنوات، بدأت أصور فيها، وفي منتصف مرحلة التصوير قابلت تامر شريف، أثناء مشاركتي بفيلم آخر في أحد المهرجانات، وأراد أن يشارك في إنتاج الفيلم واقترح عليّ عرض الفيلم على ناس في مصر يشاركونا الإنتاج وصار الاتصال، وأصبح هناك 3 جهات منتجة للفيلم، هي ريد ستار وتكوين وبي برودكشن، هذا المشروع كعمل جماعي بقاله 3 سنوات ووصلنا للربع الأخير بعد الانتهاء منها سيكون الفيلم جاهزًا للعرض بشكل نهائي".