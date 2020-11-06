محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
علّق الفنان أحمد داوود، على الأنباء الغير مؤكدة، التي انتشرت خلال الساعات الماضية وتفيد بإصابته وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا.
وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام": "مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتي أنا وعلا بكورونا إذا كان إحنا لسه مش متأكدين حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".
جدير بالذكر أن أحمد داوود عُرض له في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني، بينما شاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داوود يعلق على أنباء إصابته وزوجته علا رشدي بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.