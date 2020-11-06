أحمد داوود يعلق على أنباء إصابته وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علّق الفنان أحمد داوود، على الأنباء الغير مؤكدة، التي انتشرت خلال الساعات الماضية وتفيد بإصابته وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا.

وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام": "مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتي أنا وعلا بكورونا إذا كان إحنا لسه مش متأكدين حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".

جدير بالذكر أن أحمد داوود عُرض له في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني، بينما شاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش".