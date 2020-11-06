مادلين طبر تستعد لفيلمها الجديد "روح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستعد الفنانة مادلين طبر لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "روح"، المقرر عرضه في دور العرض السينمائية الفترة القادمة.

وقال منتج العمل علاء مهني إن هذه التجربة هي الثانية له سينمائيًا، وإن الفيلم يدور في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، ويعتمد على أعمال الجرافيكس، مما أدى إلى اتباع معايير وتحضيرات مكثفة في استغلال الكثير من الوقت والمجهود وغيرها.

وأوضح أنه بادر في اتخاذ القرار بدون تردد في تواجد الفنانة مادلين طبر في تنفيذ عمله الجاري، نظرا لحسها المهني المبدع مما يجعل للعمل بصمة فنية متميزة داخل قلوب الجماهير، وذلك بخلاف عودة الفنانة وفاء قمر، والفنان هيثم محمد للظهور بعد غيابهما فترة زمنية عن الشاشة الفضية، وتكرار التعاون مع كل من الفنان أحمد العمدة، وتتيانا، وصبري عبد المنعم بعد نجاحهم في التجربة السينمائية الأولى له من خلال فيلم "دفع رباعي بقوة" بطولة أحمد بدير.

فيلم "روح" من إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب، وقصة ومعالجة درامية أحمد العمدة، وسيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج عمر العشري، ومن بطولة مادلين طبر، أحمد العمدة، هيثم محمد، وفاء قمر، تتيانا، أحمد عبدالعزيز أمين، صبري عبدالمنعم، مي العسكري.