خطأ في أولى حلقات "ما وراء الطبيعة" يتداوله رواد "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رصد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ في أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، تزامنًا مع عرضه أمس الخميس 5 نوفمبر عبر منصة "نتفليكس".

وكشف الرواد عن الخطأ في الحلقة الأولى بعد ظهور نوع السجائر التي يُدخنها "رفعت إسماعيل"، وفي مشهد آخر تم تغيير نوع السجائر لتصبح نوع حديث لم يكن متواجدًا في الحقبة التي يتناولها المسلسل.

الخطأ الذي ذكره مستخدمي السوشيال ميديا من الممكن ألا ينتبه له البعض، وذكرت بعض التعليقات أن سبب تركيزهم يرجع إلى النصائح والتوجيهات التي أطلقها مخرج العمل عمرو سلامة قبل عرض الحلقات، في إشارة واضحة منهم للسخرية من تلك النصائح.

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مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".