ليلى علوي ضيفة أبلة فاهيتا في حلقة الليلة لبرنامج "لايف من الدوبليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا الفنانة ليلى علوي، في رابع حلقات الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، الليلة في تمام الساعة الـ11 مساءً عبر قناة on e.

وروجت ليلى للحلقة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بـ"فاهيتا"، وعلقت عليها قائلة: "استنوني بكرة مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو في حلقة كلها مفاجآت".

برنامج "لايف من الدوبليكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر.