تراند اليوم : نجمة شهيرة تفضح أسرار علاقتها باللاعب الوسيم: لديه "قصيب مثل الدودة"

سخرت نجم تلفزيون الواقع، ماري سيلو باجاريس، من لاعب كرة قدم برتغالي، قالت إنه كان لديه قضيب صغير يشبه "دودة مفقودة في غابات الأمازون المطيرة".

ولم تذكر باجاريس التي تحظى بشهرة كبيرة في إسبانيا، وهي ابنة الممثل الأسطوري أندريس باراجيس، اسم اللاعب المشار إليه، لكنها وصفته بـ "الوسيم جدًا".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنها قولها: "عندما اقترب الفجر، قرر اللاعب البرتغالي أن الوقت قد حان لكي نذهب إلى الفراش. عندما خلع ملابسه... كان هذا أصغر قضيب رأيته في حياتي".

وأضافت: "إذا اضطررت إلى ممارسة العادة السرية، سأحتاج إلى ملاقط، ومجهر، وجهاز تحديد المواقع".

وقالت إنها لن تكشف عن هوية لاعب كرة القدم لأنها لا تريد "إفساد حياته". لكنها قالت إن عليه أن يدير ظهره للقاءات الجنسية بسبب قضيبه.

وأضافت: "كانت لدينا علاقات حميمة في عدة مناسبات. كان لديه ظهور رائع وعضلات بطن، لكنه عندما خلع سرواله قلت: إلى اللقاء! "كان هذا مثل دودة صغيرة مفقودة في غابات الأمازون المطيرة. سأقول فقط إنه أجنبي ووسيم للغاية".