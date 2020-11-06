تراند اليوم : تحسن حالة الطفلة الناجية من زلزال تركيا بعد 91 ساعة تحت الأنقاض

غادرت الطفلة، آيدا غزغين، التي تم انتشالها من بين أنقاض الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير التركية بعد أربعة أيام من وقوعه، العناية المركزة، إثر تحسن حالتها الصحية.

ونقلت غزغين (3 أعوام)، "أيقونة أمل"، عقب انتشالها من بين الأنقاض بعد 91 ساعة إلى العناية المركزة، في مستشفى الأطفال بجامعة إيجة بالمدينة، الثلاثاء.

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول:"، أن غزغين استكملت العلاج في وحدة العناية المركزة، وجرى نقلها إلى غرفة خاصة بقسم جراحة الأطفال في المستشفى، صباح الجمعة.

وأوضح أن الوظائف الحيوية للطفلة عادت إلى وضعها الطبيعي، حسبما أكد الأطباء المشرفون على علاجها.

والخميس زار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الطفلة آيدا في المستشفى، ورسمت الطفلة المعجزة الابتسامة على وجوه الحاضرين، عندما طلبت من الوزير، دمية قرد لتلعب بها.

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وعقب انتشالها من تحت الأنقاض، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة أرفقها بالصورة: "المعجزة اسمها آيدا.. الحمد لله الذي منحنا جميعا آمالا جديدة بعينيك الباسمتين عقب 91 ساعة".

ونجحت الفرق المختصة، الثلاثاء، بإخراج الطفلة آيدا من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر آيدا، الشخص رقم 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء زلزال إزمير.

وفي 30 أكتوبر، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات، ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل 114 شخصا.