تراند اليوم : رسالة مؤثرة من خطيبة "هيثم أحمد زكي"

وجهت خطيبة الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، رسالة مؤثرة إلى محبيه بمناسبة قرب حلول ذكرى وفاته الأولى، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت إنجي سلامة عبر حسابها على موقع "فيس بوك: "انا عارفة ان مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

وتوفى زكي صباح يوم 7 نوفمبر 2019 عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وهيثم (مواليد 1984) هو نجل الممثل الشهير أحمد زكي الملقب بـ"الفتى الأسمر" للسينما المصرية والذي رحل عام 2005.

وبدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته نظرا للتشابه الشديد بينهما، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، أبرزها "البلياتشو" و"كف القمر" و"الكنز" وكانت أخر أعماله الدرامية في التلفزيون "كلبش" و"علامة استفهام".

ومثلت وفاة الممثل الشاب هيثم صدمة للوسط الفني المصري، إذ نعاه عدد كبير من الفنانيين، والذين اعتبره أغلبهم "قليل الحظ" نظرا لوفاة والدته الفنانة هالة فؤاد (عام 1993) مبكرا وهو صغير السن ثم وفاة والده وأخيرا وفاته المفاجئة.