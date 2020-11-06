بليك شيلتون حصل على موافقة أبناء غوين ستيفاني الثلاثة قبل طلب يدها للزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - أثبت المغني الأمريكي بليك شيلتون البالغ من العمر "44 عاماً" أنه رجل رائع،وعاشق مثالي،وشريك عاطفي مميز ورائع لتعامله الرائع مع أبناء خطيبته المغنية الأمريكية غوين ستيفاني الثلاثة التي تكبره بسبع سنوات.

حيث قال مصدر مقرب من المغنية الأمريكية غوين ستيفاني البالغة من العمر "51 عاماً" لمجلة "بيبول" : "بليك شريك رائع ،وأب إضافي رائع للأولاد".



قبل أن يركع بليك شيلتون على ركبته في مزرعته "تيشومينغو" في أوكلاهوما لطلب يد المغنية الشهيرة غوين ستيفاني للزواج في شهر أكتوبر- تشرين الأول الماضي بعد مرور خمس سنوات على علاقتهما العاطفية المتينة والطويلة ،تأكد بليك شيلتون من الحصول على موافقة مسبقة من أهم ثلاثة أشخاص في حياة زوجته المستقبلية غوين ستيفاني ،وهم أبناؤها الثلاثة: كينغستون "14 عاماً"، وزوما "12 عاماً"،وأبولو "6 أعوام".

وقال مصدر مقرب من المغنية غوين ستيفاني لعدد مجلة "بيبول " هذا الأسبوع: " أخبر بليك شيلتون أبناء غوين ستيفاني الثلاثة : كينغستون وزوما وأبولو ،أنه يريد الزواج من والدتهم،وطلب موافقتهم".



عائلة غوين ستيفاني وافقت على بليك شيلتون بسعادة



عائلة غوين سيتفاني وافقت عليه بسعادة كبيرة،ورحبت به كثيراً،لأن بليك شيلتون شريك رائع ،وأب إضافي آخر رائع للأولاد كينغستون وزوما وأبولو.



غوين سعيدة به

بليك شولتون وغوين ستيفاني



غوين ستيفاني "51 عاماً" سعيدة جداً به،وكان طلبه الزواج منها بمزرعته في أوكلاهوما مفاجأة رائعة وعظيمة لها.

أبقى الثنائي خطوبتهما سراً لأيام حتى أعلناه ببيان مشترك في السوشيال ميديا

أبقى الثنائي بليك وغوين خطوبتهما سراً لعدة أيام ،حيث فضلا الإنتظار قليلاً قبل إعلانه،ثم كانا متحمسين جداً حين أعلناه بطريقة رومانسية مشتركة حميمة للعالم وجمهورهما الكبير يوم 27 أكتوبر- تشرين الأول الماضي عبر موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" .

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قبول غوين الزواج به أنقذ ما تبقى من حياته

بليك شولتون وغوين ستيفاني



وأعلن بليك شيلتون خطوبته على طريقته الخاصة فقال: " شكراً غوين لإنقاذك سنة 2020،وشكراً لإنقاذك بقية حياتي . أنا أحبك ،لقد قبلت الزواج بي".

ولطالما أكد الثنائي بليك وغوين أنهما معاً ولبعضهما البعض للأبد،لكن الثنائي الرومانسي السعيد بليك شيلتون وغوين ستيفاني المستمرين معاً منذ 5 سنوات بسعادة رائعة يحسدان عليها ،واللذين مرا بحالات طلاق مريرة من شركائهما السابقين،وخاضا معارك طلاق موجعة لكليهما، أرادا التريث في الزواج حتى يصلا إلى الوقت المناسب ليسيرا معاً في الممر المؤدي للزواج ،والخطوة الأولى في طريق تكوينهما أسرة واحدة.

وأمضى الخطيبان بليك شيلتون وغوين ستيفاني كامل فترة الحجر الصحي مع أبناء غوين الثلاثة : كينغستون وزوما وأبولو في مزرعة بليك بأوكلاهوما كعائلة واحدة.

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