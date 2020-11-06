غدًا.. سكتش نظرية النيش فى ساقية عبدالمنعم الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي اسكتش كوميدي، مساء غدًا، السبت الموافق 7 نوفمبر على مسرح النهر بعنوان "نظرية النيش"، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً، ومن المقرر أن يقدمه محمد المشد مع عرائسه فلتة وستو حسنات. يشار إلى أن محمد المشد كاتب روائي وإعلامي صدرت له روايات ( أحببتُ لاجِئة - بطلة كل حكاياتي - عرفتُ الله بِحُبِك). وإعلامي صدرت له روايات ( أحببتُ لاجِئة - بطلة كل حكاياتي - عرفتُ الله بِحُبِك). كما قدم العديد من البرامج التليفزيونية لعدة فضائيات عربية مثل ( برنامج عيد للأطفال - برنامج حبات Advertisements اللؤلؤ- برنامج بلاد الكنانة). اللؤلؤ- برنامج بلاد الكنانة). وقام بكتابة وإخراج عدة أفلام تليفزيونية منها (بالعكس- بدون أعذار - جزيرة الورد - انتحار ممتع). جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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