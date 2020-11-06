الليلة.. مسرح الساقية للعرائس يقدم عروض جديدة للأطفال

يعود مسرح الساقية للعرائس لاستقبال عروض الأطفال من جديد، عصر اليوم، الجمعة الموافق 6 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الثالثة.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرضين هما "موما والصابونة" و"الساعة خمسة وخمسة" من تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوي.

Advertisements

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال

زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.