الليلة.. مسرح الساقية للعرائس يقدم عروض جديدة للأطفال

يعود مسرح الساقية للعرائس لاستقبال عروض الأطفال من جديد، عصر اليوم، الجمعة الموافق 6 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الثالثة.
ومن المقرر أن يتم تقديم عرضين هما "موما والصابونة" و"الساعة خمسة وخمسة" من تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوي.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبالزوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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