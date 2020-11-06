فن ومشاهير

حقيقة إصابة أحمد داود وعلا رشدي بفيروس كورونا

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كشف الفنان أحمد داود عن حقيقة إصابته وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس المستجد بعد إعلان مؤخرًا مجموعة من الفنانين عن إصابتهم بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وذلك عبر

حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكتب "داود" عبر حسابه قائلًا : "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتى أنا وعلا بكورونا.. إذا

كان احنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين.. عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".

ويذكر أن كان أعلن مؤخرًا مجموعة من النجوم عن إصابتهم بفيروس كورونا منهم : "نشوى مصطفى، زينب غريب، سارة عبدالرحمن، بسمة، يارا العشري، ريم العدل، بكري خالد".

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