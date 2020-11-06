حل المطرب عمر كمال ضيفا على برنامج لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا، والذي يعرض على شاشة قناة ON E، يومي الخميس والجمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.
وكشف "عمر" خلال استضافته في برنامج "لايف من الدوبلكس" العديدمن الأسرار الشخصية وكواليس أعماله الفنية.
وأجاب على سؤال أبلة فاهيتا: "ليه كل أغانيك كدة ملزقة سكر محلي على كريمة نوتيلا على كريمة"، حيث قال: البنات بتنجح، تغنلهم
وأضاف "عمر": غنيت كل الألوان للرجالة ومحدش سمع عني وقال أنت بتعمل إيه، وأول ما غنيت للبنات أول أغنية جابت 500 مليون في فترة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال لـ أبلة فاهيتا: غنيت للرجالة 14 سنة ما حدش قالي بتقول إيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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