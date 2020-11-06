عمر كمال لـ أبلة فاهيتا: غنيت للرجالة 14 سنة ما حدش قالي بتقول إيه

حل المطرب عمر كمال ضيفا على برنامج لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا، والذي يعرض على شاشة قناة ON E، يومي الخميس والجمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.

وكشف "عمر" خلال استضافته في برنامج "لايف من الدوبلكس" العديد

من الأسرار الشخصية وكواليس أعماله الفنية.

وأجاب على سؤال أبلة فاهيتا: "ليه كل أغانيك كدة ملزقة سكر محلي على كريمة نوتيلا على كريمة"، حيث قال: البنات بتنجح، تغنلهم

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ينجحوك، وأن السبب الحقيقي الذي دفعه لاستخدام كلمات مثل السكر المحلي والكريمة والنوتيلا في الأغاني التي يقدمها لأن الغناء للفتيات هم سبب النجاح الحقيقي.

وأضاف "عمر": غنيت كل الألوان للرجالة ومحدش سمع عني وقال أنت بتعمل إيه، وأول ما غنيت للبنات أول أغنية جابت 500 مليون في فترة قصيرة.



