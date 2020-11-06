فن ومشاهير

وفاة نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في السجن

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

إيدي جونسون

توفي الأمريكي إيدي جونسون، نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة في الثمانينيات، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية فلوريدا، وفقا لما ذكر موقع TMZ.

وتوفي لاعب كرة السلة السابق البالغ 65 عاما في 26 تشرين الاول الفائت، لكن إدارة السجن في فلوريدا لم تعلن عن هذه المعلومات لبعض الوقت، ويشار إلى أن سبب وفاة جونسون جاء نتيجة معاناته من مرض لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وألقي القبض على جونسون في عام 2008 ووجهت إليه تهمة اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر ثماني سنوات، وفي نفس العام أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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وعرف عن جونسون أداؤه في الدوري الأمريكي للمحترفين ولقب بـ”إيدي السريع” نتيجة مهارته العالية بالتسجيل.

لعب في مباراة كل النجوم في الدوري مرتين عامي 1980 و1981، ورغم ذلك، بسبب قضايا عدم الانضباط وتعاطي المخدرات، تم حظر جونسون من الدوري في عام 1987.

واجه الأمريكي مشاكل مع القانون عدة مرات، حيث تم اعتقاله أكثر من 100 مرة لأسباب مختلفة، من بينها حيازة مخدرات واعتداء على ضابط شرطة،بحسب ” tmz.com”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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