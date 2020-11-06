تراند اليوم : تصريح صادم من نهال عنبر: فنانين كتير جالهم كورونا ومأعلنوش

وجهت الفنانة نهال عنبر نصيحة لكل الفنانين الذين اتصابوا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ولم يعلنوا بشكل رسمي حتى تلك اللحظة، مؤكدةً بأن هناك عدد من الفنانين اتصابوا بالفعل بكورونا وتم عزلهم بإحدى المستشفيات.

وقالت نهال عنبر خلال مكالمة هاتفية في برنامج “MBC Trending”، “فنانين كتير تعبوا الفترة اللي فاتت واتصابوا بكورونا، وأنا ساعدتهم لأن ده شغلى في النقابة”، وردًا على سؤال ذكر أسماء الفنانين الذين اتصابوا معلقًا: “أنا مليش دعوة لأنهم لم يصرحوا بأسمهم وأنا مش هقول أسماء”.

وتابعت: “وهما دلوقتى خلاص خفوا وفيه منهم راحوا بيوتهم واشتغلو كمان، والحقيقة فيه منهم اللي اتعزل في البيت ولم يخرج غير بعد ما اتعمل كذا مرة من المسحة وطلعت سلبية، وفيه منهم اللي اتعزلوا في المستشفى ودول كانوا محتاجين مستشفى”.

وأردفت نهال عنبر بأنها تنصح جميع الفنانين بالإعلان عن إصابتهم بشكل رسمي، كي يقوم المخالطون بإجراء مسحة للإطمئنان، قائلة:” لازم الناس لا تؤذى بعض ويقولوا على الأقل للقريبين والمخالطين ليهم أنهم اتصابوا عشان الباقي يطمئن على نفسه”.

و مؤخرًا، شاركت نهال عنبر في حكاية “أمر شخصي” من مسلسل “إلا أنا”، والتي شارك في العمل عدد من الفنانين منهم شيري عادل وجمال عبد الناصر، ميدو عادل، معتز هشام، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.