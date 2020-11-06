للمرة الثانية على التوالي إيهاب أمير أفضل مطرب شاب عربي

متابعة بتجــــــــــرد: فاز الفنان المغربي إيهاب أمير، بجائزة أفضل مطرب شاب عربي لعام 2020، للسنة الثانية على التوالي، وذلك عقب حصوله على أعلى نسبة تصويت في الفئة التي ينافس عليها ضمن جوائز المسابقة السنوية لمهرجان الفضائيات العربية.

ونشر أمير على حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات” إنستغرام”، صورة له يعلن فيها فوزه لجمهوره بالجائزة.

وكتب أمير تدوينة جاء فيها: ” الحمد الله وللسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل مطرب شاب عربي 2020 “.

وتابع: ” شكرا كثيرا لعائلتي ولجمهوري الجميل والعزيز، شكرا على مجهودكم وتعبكم في التصويت والله يخليكم ليا، أنتم سندي ودائما المغرب حاضر في أكبر الجوائز العربية، أحبكم وأهديكم الجائزة التي حصلت عليها”.

يذكر أن هذا المهرجان العربي، يعرف مجموعة من الجوائز المتفرقة إلى ثلاثة أصناف، جوائز النقاد، جوائز الجمهور، وجوائز المهرجان الخاصة.

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وشارك فيها عدد من الفنانين العرب والمغاربة، تنافسوا على هذا اللقب، وهم حاتم عمور، زهير بهاوي ، الدوزي، وأيمن السرحاني.

يذكر أن التصويت عبر الموقع الرسمي للمهرجان قد انطلق في الأول من شهر أكتوبر وانتهى في الأول من شهر نوفمبر الجاري، على أن يقام حفل توزيع الجوائز بتاريخ 16 من الشهر الجاري.

وأصدر إيهاب أمير في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، كليب جديد بعنوان “الشابة” والذي تعاون فيه مع دي جي ” soul-a”.

أغنية “الشابة” من كلمات ايهاب أمير، ألحان soul-a وإيهاب، وتوزيع soul-a، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج بدر حساني.

وحقق الكليب في ظرف أقل من يوم واحد، أكثر من 140 ألف مشاهدة على اليوتيوب، واحتل المرتبة السادسة في التراند المغربي.