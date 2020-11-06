شيرين عبد الوهاب تبحث عن “وجه جديد” يشاركها “قصة حب”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت مصادر مقربة من كواليس التحضير لفيلم النجمة شيرين عبد الوهاب المنتظر “حبيبي”، عن استقرار صناع العمل على إسناد البطولة الرجالية لوجه جديد سيقدم معها “قصة حب” في إطار موسيقي، نافيا أن تكون قصة الفيلم، مقتبسة عن رحلة كفاح وصعود شيرين لقمة عالم الغناء في مصر.

المصدر نفسه، أكد ان شيرين غائبة عن الأنظار بسبب الخضوع لبرنامج غذائي ورياضي خاص لإنقاذ الوزن واكتساب الرشاقة، خاصة وأن أحداث الفيلم تدور بالكامل في إطار استعراضي موسيقي على غرار الأفلام الموسيقية في هوليوود، وانتهى الشاعر أمير طعيمة من كتابة سيناريو الفيلم كما تقرر إسناد مهمة إخراجه إلى محمد شاكر.

يذكر أن المنتج وليد منصور كشف التفاصيل الأولى للفيلم المنتظر للمطربة شيرين عبد الوهاب منذ عام تقريبا، مؤكدا أنها ستقدم دور فتاة بسيطة من الإسكندرية تحقق حلمها في الصعود إلى الشهرة، نافيا أن يكون العمل مقتبسا عن رائعة ديزني الشهيرة “الجميلة والوحش”، ولكنه أكد أن إنتاج وإخراج الفيلم سيتم بنفس المستوى.