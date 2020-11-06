شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى ختام لسنة 2020.. تعرف على هدية ميسى الفخمة للفنانة يارا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية يارا عن هدية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى لها، وهي تي شيرت برشلونة موقع بأسمه وإهداء منه، مؤكدة أنها أحلي وأفخم هدية تلقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياته مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا ،هلّق صار فيّي إختُم سنة ال 2020.. بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة "ميسي".



يارا

النجمة اللبنانية يارا واحدة من أكبر مشجعات برشلونة ومن أكثر المحبات للنجم ميسى أفضل لاعب فى العالم، ونشرت أكثر من مرة صورة تجمعها به، كما حرصت النجمة اللبنانية ، المعروفة بعشقها الشديد لنادى برشلونة الإسبانى، على توديع النجم الأورجوانى لويس سواريز، الذى رحل عن النادى الكتالونى وانتقل لنادى أتليتكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



يارا

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ومن ناحية أخرى طرحت يارا مؤخرا، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "الهروب"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مجد، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم.

وكانت النجمة اللبنانية يارا عادت إلى تسجيل أغنياتها من جديد فى الاستوديو بعد فترة غياب تعود إلى ثلاثة أشهر بسبب الحجر المنزلي الذى فرضه تفشي فيروس كورونا على الجميع، وشاركت يارا جمهورها بأول صور لها داخل الاستوديو فى دبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكانت نشرت المطربة يارا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام غنت فيه لمدينة بيروت، حيث قالت فيه: "من قلبى سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم"، كما علقت على الفيديو بكتابة : "من دبى لبيروت..اشتقت للبنان القديم .. لبنان اللى بيشبهنا".