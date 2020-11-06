شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة عمرو يوسف لأسرة "ما وراء الطبيعة" بعد طرح المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم عمرو يوسف، رسالة إلى أسرة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وذلك بعد طرح المسلسل كاملا، على احدى المنصات الرقمية، حيث حاز المسلسل على اعجاب الجمهور الذى تابع حلقاته، وانعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصدر المسلسل "الترند" أمس، وعلق عمرو يوسف عبر تويتر قائلا، "إلى كل صناع ما وراء الطبيعة و المايسترو عمرو سلامة شرفتونا جامد، نفسي اكتب أساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف .. شكراً يا مبدعين"



عمرو سلامة

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.