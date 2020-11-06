عابد فهد خارج عن المألوف في عمل مرتقب

متابعة بتجــــــــــــرد: شوّقت شركة “غولدن لاين” جمهورها لمسلسل النجم السوري عابد فهد معها، بعد نشرت بوستر ترويجي، يشير الى العمل الرابع للفنان السوري معها بعد مسلسلات “هارون الرشيد” و”هوس” و”الساحر”.

وكشفت مصادر انتاجية ان العمل يحمل جرعات عالية من التشويق، إضافة الى شخصية خارجة عن المألوف لم يقدمها عابد فهد من قبل، إذ تتمتع بتركيبة نفسية خاصة جداً في درب من الأحداث المليئة بالإثارة.

يُذكر ان فهد اطل في الموسم الماضي في بطولة “هوس” الذي حقق نجاحاً درامياً بارزاً بعد عرضه على منصة “جوي تي في”، إذ تميز العمل بحبكة درامية مختلفة عن السائد بجرعات فنية عالية من التشويق، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد، من تأليف الكاتبة السورية ناديا الأحمر والمخرج محمد لطفي.

وشارك في الموسم الماضي أيضاً في بطولة مسلسل “الساحر” من إنتاج “آي سي ميديا” وتوزيع “غولدن لاين للإنتاج الفني”، عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد، بمشاركة محمّد حداقي ورودريغ سليمان وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وطارق الصبّاغ وعبد الهادي الصبّاغ في التمثيل، بينما غنّى شارتَي بداية ونهاية العمل المطرب جوزيف عطيّة بعنوان “حافظك عن غايب” و”الناس بواب”.