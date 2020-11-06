يسرا تكشف نتيجة خضوعها لفحص كورونا

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية يسرا حقيقة إصابتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. وجاء هذا بعد إعلان إصابة عدد من المشاهير والنجوم بالعدوى بعد عودتهم من الجونة عقب انتهاء فعاليات المهرجان السينمائي السنوي.

ونشرت الفنانة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها أرفقتها بتعليق توجهت من خلاله إلى محبيها ومتابعيها وكتبت: “أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية… بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا. ربنا يحفظنا جميعاً”.

ويشار إلى أن عدداً من الفنانين والمشاهير اعلنوا إصابتهم بكوفيد 19 ومنهم بطلة “بـ100 وش” زينب غريب وخبيرة المظهر ريم العدل والفنانة سارة عبد الرحمن ومغني الراب ويجز وآخرون. وإثر هذا سارع عدد من الفنانين إلى إجراء الفحص الخاص بالوباء والمعروف باسم PCR علماً أن عدد المصابين حول العالم تخطى الـ49 مليوناً. وفي هذا السياق تشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة توخي الحذر من خلال وضع الكمامة وغسل اليدين بالصابون والماء بشكل مستمر مع عدم لمس الوجه.