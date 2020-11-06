نادر الأتات يرقص في السيارة.. فيديو يكشف مفاجأته للجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن النجم اللبناني نادر الأتات بصدد الكشف عن مفاجأة فنية جديدة خلال الفترة المقبلة. وألمح نادر إلى مفاجأته من خلال فيديو نشره من داخل سيارته عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وظهر نادر في الفيديو وهو يرقص بحماس أثناء تواجه في سيارته، وعلّق: “يا الله شو محمس سمعكن شو عم بسمع”، ليشعل بتعليقه حماس المتابعين إلى جديده الفني.

وكان نادر الأتات قد أحيى في الأيام الماضية العديد من حفلات الزفاف في لبنان، معربًا عن اشتياقه للغناء على المسرح بعد انقطاع دام لعدّة أشهر منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات يحصد حتى الآن نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها في أوّل الصيف. والأغنية تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.