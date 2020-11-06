مصطفى شعبان يطلب تشديد الإجراءات الوقائية من كورونا استعدادًا لـ”عش الدبابير”

متابعة بتجــــــــــرد: طلب الفنان المصري مصطفى شعبان من الجهة المنتجة لمسلسل “عش الدبابير” التعاقد مع شركة متخصصة لتعقيم مواقع التصوير، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شعبان بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس، وإجراء تحاليل دورية للعاملين بالمسلسل، وقياس الحرارة وتقليل التجمعات.

من جهتها، طمأنت الجهة المنتجة للعمل الفنان مصطفى شعبان، مؤكدين أنهم وضعوا خطة للاستعداد لتصوير العمل تشمل تطبيق وقائية إجراءات صارمة.

ويبدأ تصوير العمل من لبنان، بعد انتهاء بناء الديكورات الخاصة به، وإنهاء بعض أبطاله مشاركتهم في أعمال أخرى.

ومن المُقرر أن يعرض مسلسل “عش الدبابير” في شهر رمضان المقبل، ويجمع مجموعة كبيرة من النجوم، منهم؛ مصطفى شعبان، عمرو سعد، وعمرو عبدالجليل، وياسمين رئيس، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.