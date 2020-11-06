شوق الهادي تنعى طليقها بدر الماص.. “أعترف بعد فوات الأوان أني ما زلت أحبك”

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الشاب الكويتي بدر الماص طليق الفنانة الكويتيّة شوق الهادي.

فبعدما غرّد ابن عم بدر “محمد الماص” عبر حسابه على تويتر معلناً وفاة ابن عمه قائلاً : “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله ولد عمي بدر خالد الماص ادعوا له بالرحمة”، سارع المغرّدون للتعبير عن صدمتهم وحزنهم لفقدان الماص خاصة وأنه لا يزال شابا في بداية عمره.

من جانبها أكدت طليقة بدر، الفنانة شوق الهادي خبر الوفاة، بنشر صور وتغريدات على صحفاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، معربة عن حزنها الشديد ووجعها لفقدان زوجها السابق. وبدت شوق في كلامها وكأنها تلوم نفسها وتشعر بالذنب لعدم التنازل عن كبريائها قبل موت طليقها كما اعترفت أنّها لا تزال تحبّه معربةً عن ألمٍ واضح لكل ما مرّ به الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وكشف البعض أن سبب وفاة الماص هي نتيجة حادث مروري تعرّض له في الولايات المتحدة الأميركية.

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وفي السنوات الماضية، أثار الثناني بدر وشوق جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي. فبعدما تزوجت شوق الهادي من بدر الماص عام 2015، وابتعدت عن الحياة الفنية، عادت وانفصلت عنه في نهاية العام 2017، بعدما أكدت أنه يضربها ويذلها ويهينها، لتعود مرة أخرى للفن. وجاء هذا الإعتراف بعدما فاجأ الزوج متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره مقطع فيديو، يتحدث فيه عن شوق، حيث قال إنها سافرت من الولايات المتحدة من دون علمه “ومع أحد ما”.

وفي وقتها خرجت شوق عن صمتها وردت على اتهامات زوجها، وقالت إنها صبرت وحاولت إخفاء مشاكلها الزوجية احتراماً لهذا الزواج، لكنها لم تعد تحتمل أكثر. وأضافت أنها ضحت بكل شيء لأنها أحبته، وإنها ربما تدفع ثمن اختيارها لهذا الزواج.

وانتقد البعض محاولة الزوج فضح شوق، معتبرين أنه لا يجوز للرجل أن يفضح زوجته، ودافع معظم متابعي الخلاف، عن الهادي.