أسرة عبد الحليم حافظ: عقد زواجه من سعاد حسني مزوّر.. ومذكراته الصوتية ستكشف مفاجآت

متابعة بتجـــــــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقد زواج عرفي باسم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وسندريلا الشاشة العربية الراحلة سعاد حسني.

وأكد الفنان محمد شبانة، نجل شقيق العندليب في تصريحات صحفية له أنه غير صحيح، نافياً زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني.

وأوضح شبانة أن هذا العقد أدرجته شقيقة سعاد حسني، جنجاة في كتابها “سعاد.. أسرار الجريمة الخفية”، وليس له أي أساس من الصحة، والإمضاء المدون عليه ليس الخاص بعبد الحليم حافظ.

وقال شبانة إن “هناك عدة قضايا متداولة حالياً في المحاكم المصرية، بسبب المعلومات الخاطئة والشائعات التي نشرتها جنجاه في كتابها عن الراحل”.

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ومن بين المفاجآت التي كشفها شبانة أنه سيتم طرح مذكرات صوتية للراحل عبد الحليم حافظ، في ذكرى وفاته التي تحل في الحادي والثلاثين من شهر آذار، وسيتم كشف العديد من المفاجآت التي يفجرها الراحل بصوته، من بينها تأكيده عدم زواجه من سعاد حسني.

واستنكر شبانة شائعة زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، التي تتجدد باستمرار على الرغم من نفيهم لها، موضحاً أن عبد الحليم، كان يقيم في منزل العائلة ويستقبل العديد من الفنانين والفنانات في منزله، فهل معنى ذلك أنه كان على علاقة بالفنانات اللاتي كنّ يترددن عليه؟