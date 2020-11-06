جان يمان يقدّم المساعدات لضحايا زلزال إزمير

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم التركي جان يمان تضامنه مع العائلات المتضررة من زلزال إزمير الذي وقع يوم الجمعة الماضي. وقدّم مساعدات لضحايا الزلزال حيث سيتكفل بتأمين مواد غذائية أساسية لـِ 100 عائلة لمدّة شهر. وكان سبق ليمان أن تكفّل أيضاً بمئة عائلة لمدة شهر بداية تفشي فيروس كورونا.

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