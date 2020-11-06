نشوى مصطفى بعد إصابتها بكورونا: "مكنتش متخيلة الألم بالصعوبة دي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت نشوى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة": "عرفت إن عندي كورونا يوم التلات اللي فات، وكان عندي أعراض من يوم الخميس اللي قبله، وكنت فاكراها برد عادي، وابتديت آخد مسكنات خفيفة ومخفضات حرارة".



وأضافت: "بعدين أولادي جابولي دكتور في البيت، وطلب آشعة مقطعية، ونزلنا عملناها، واكتشفنا يوم التلات أنها كورونا، والدكتور كتب لي برتوكول علاج معملش حاجة، ابتديت أتعب أكتر وجابوا لي دكتور تاني كتب لي علاج جديد، ومعملش حاجة برضه"، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتابعت نشوى: "ابتديت أتعب أكتر وابتدى وشي يزرق وشفايفي تزرق ومبقتش قادرة أتنفس ولا أخد نفسي، ونزلوا يلفوا على مستشفيات، وكلهم رفضوا"

واستطردت بقولها: "وبنتى اتصلت بـ105 وقالت لهم أمي بتموت وعندها كورونا، والاتنين سألوهم عن الرقم القومي والسن، وسألوا نبعت عربية إسعاف ولا توصلوها، قولنا عربية إسعاف".

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وأوضحت: "في نفس اللحظة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية حاول يتواصل معايا وكلم ابني وقاله أنا هقولك أول ما عربية الإسعاف تيجي تنزل ماما، وخلال ساعة عربية الإسعاف جت، وجيت مستشفى العجوزة".

وقالت نشوى: "العاملين فى المستشفى، من أهل الجنة، والناس هنا من أقل عامل نظافة وتعقيم للسيد طارق مدير المستشفى محسسيني إني أبسط حاجة وأني هخف وبيطمنوني".

وأضافت: "حالتي اتحسنت إمبارح شوية"، وقدمت نصيحة للجمهور بعدم إهمال الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

واختتمت الفنانة نشوى مصطفى بقولها: "مكنتش متخيلة أن ألم الكورونا بالصعوبة دي.. أومال سكرات الموت هتبقى عاملة إزاي؟"، وطالبت من الجمهور الدعاء لها.